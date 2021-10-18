В городе на Неве вводят QR-коды
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе с 1 ноября введут систему QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест, сообщает «Российская газета».
Напомним, что в Красноярском крае ввели QR-коды для доступа на массовые мероприятия. В Псковской области на 13% выросла заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю.
Кроме того, с 1 декабря в городе будут введены QR-коды и для предприятий общепита. Чтобы поесть в кафе или ресторанах необходим будет сертификат о вакцинации или кода переболевшего коронавирусом.
Работодателей попросили в предпраздничную сокращенную неделю (с 1 по 3 ноября) перевести сотрудников на удаленный режим работы.
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