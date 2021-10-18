На 13% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю

07:47, 18 октября 2021, ПАИ

В Псковской области за неделю на 13% выросла заболеваемость коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, заболеваемость все еще растет, но уже не такими высокими темпами, как две недели назад.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявили 54 413 случаев заражения, выздоровело 45 918 пациента, умерло 852 инфицированных COVID-19 человек.