Видео: USB-кабели для всего мира производит псковский завод
Основанный в начале 2010 года бренд GCR с первого дня усердно трудится для достижения бескомпромиссного качества выпускаемой продукции.
Сегодня GCR - это собственное производство в России, а также за рубежом. Более 10 фабрик, в том числе в Пскове, ежедневно выпускают продукцию безупречного качества в соответствии с культурой и строгими правилами компании.
С каждым годом продукция GCR получает все больше признания покупателей в российских и международных онлайн-магазинах, таких как OZON, Wildberries, Aliexpress, Ebay. Крупнейшие федеральные торговые сети «M-Видео» и «Эльдорадо» знакомят своих покупателей с новинками производства бренда GCR.
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