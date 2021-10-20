Видео: USB-кабели для всего мира производит псковский завод

12:56, 20 октября 2021, ПАИ

Основанный в начале 2010 года бренд GCR с первого дня усердно трудится для достижения бескомпромиссного качества выпускаемой продукции.

Сегодня GCR - это собственное производство в России, а также за рубежом. Более 10 фабрик, в том числе в Пскове, ежедневно выпускают продукцию безупречного качества в соответствии с культурой и строгими правилами компании.

С каждым годом продукция GCR получает все больше признания покупателей в российских и международных онлайн-магазинах, таких как OZON, Wildberries, Aliexpress, Ebay. Крупнейшие федеральные торговые сети «M-Видео» и «Эльдорадо» знакомят своих покупателей с новинками производства бренда GCR.