Герман Петрушко: Номинация «Экомышление» позволит отметить лучшие экологические проекты Псковской области

15:59, 22 октября 2021, ПАИ

Номинация «Экомышление» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» позволит выявить и отметить лучшие экологические проекты, реализуемые в Псковской области. Об этом заявил Псковскому агентству информации генеральный директор завода «Титан-Полимер» - партнёра номинации Герман Петрушко.

Он подчеркнул, что экологическая сфера входит в число самых важных направлений работы государства, в частности в формате национального проекта «Экология». «Для достижения целей национального развития одних государственных усилий недостаточно. Необходимо общественное и личное участия каждого, а также смена образа мышления», - отметил Герман Петрушко.

Он обратил внимание на то, что для завода «Титан-Полимер» популяризация экологических знаний и повышение уровня экологической культуры являются приоритетными направлениями социальной деятельности.

Герман Петрушко рассчитывает, что номинация «Экомышление» премии «Народное признание» станет стимулом для консолидации общества вокруг решения ключевых природоохранных задач. Среди них он назвал создание условий для внедрения раздельного сбора отходов, уборку территорий от накопленного мусора, формирование экологической ответственности у представителей бизнеса и граждан, активную интеграцию волонтерского движения в различные «зеленые» проекты.

Директор завода «Титан-Полимер» уверен, что появление новой номинации позволит широкому кругу людей узнать об экологических проектах, которые реализуют инициативные жители региона, но не продвигают их в СМИ и соцсетях. «Надеемся, что опыт таких экоактивистов будет полезен и востребован у псковичей», - заключил он.

В номинации «Экомышление» претендовать на победу смогут проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии Псковской области. Соискателем награды может стать любой, кто заботится об экологии, — человек, общественная организация, предприятие, учреждение и так далее.

Заявки на участие в премии принимаются до 6 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк (скачать его можно здесь) и фотографию, которая рассказывает о реализации экологического проекта или проведении акции.

Всего в этом году премия «Народное признание» будет присуждена в 12 номинациях. Подробнее об этом читайте здесь.