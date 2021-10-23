Нелегальную работу дискотеки и кальянной пресекли полицейские в Пскове

10:51, 23 октября 2021, ПАИ

22 октября в Пскове сотрудники полиции пресекли нелегальную работу дискотеки и кальянной, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пренебрегая ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса, в заведении на улице Олега Кошевого устроили дискотеку. В отношении организатора полицейские составили протокол об административном правонарушении.

В кальянной на Октябрьском проспекте полицейские также установили факт незаконного предоставления услуг. Организатор этого мероприятия будет привлечен к ответственности. Кроме того, административные протоколы составили на 17 гостей заведения.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в семи торговых точках города изъято в общей сложности около 150 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.