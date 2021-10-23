Нелегальную работу дискотеки и кальянной пресекли полицейские в Пскове
22 октября в Пскове сотрудники полиции пресекли нелегальную работу дискотеки и кальянной, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Пренебрегая ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса, в заведении на улице Олега Кошевого устроили дискотеку. В отношении организатора полицейские составили протокол об административном правонарушении.
В кальянной на Октябрьском проспекте полицейские также установили факт незаконного предоставления услуг. Организатор этого мероприятия будет привлечен к ответственности. Кроме того, административные протоколы составили на 17 гостей заведения.
В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в семи торговых точках города изъято в общей сложности около 150 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.
COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.
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