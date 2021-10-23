Эксперт поделился, как выбрать банк для рефинансирования кредита

20:13, 23 октября 2021, ПАИ

Ипотечным заёмщикам при выборе банк для рефинансирования кредита важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит, поделился с РИА Новости мнением руководитель развития ипотечного кредитования «Райффайзенбанка» Антон Красильников.

Он отметил, что при выборе банка для рефинансирования необходимо учесть не только ставку, но и то, насколько комфортно будет обслуживать ипотеку: есть ли оплата онлайн, легко ли получить необходимые справки и выписки, есть ли ограничения досрочного или частичного досрочного погашения.

Также эксперт советует обратить внимание на затраты на оценку недвижимости и страхование. Необходимо изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование.

О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1% или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются ещё не менее года, отмечает специалист. В противном случае затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.