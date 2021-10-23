Эксперт поделился, как выбрать банк для рефинансирования кредита
Ипотечным заёмщикам при выборе банк для рефинансирования кредита важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит, поделился с РИА Новости мнением руководитель развития ипотечного кредитования «Райффайзенбанка» Антон Красильников.
Он отметил, что при выборе банка для рефинансирования необходимо учесть не только ставку, но и то, насколько комфортно будет обслуживать ипотеку: есть ли оплата онлайн, легко ли получить необходимые справки и выписки, есть ли ограничения досрочного или частичного досрочного погашения.
Также эксперт советует обратить внимание на затраты на оценку недвижимости и страхование. Необходимо изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование.
О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1% или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются ещё не менее года, отмечает специалист. В противном случае затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
Глава платёжной системы Visa в России рассказал, как защитить свои сбережения от мошенников
Специалист посоветовал онкобольным вакцинироваться от COVID-19 через три месяца после агрессивной терапии
Митрополит Иларион считает, что вакцинация для священников должна стать обязательной