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Общество

Международный день тёщи празднуется сегодня

В каждое четвёртое воскресенье октября в мире отмечается Международный день тёщи, сообщает calend.ru. Праздник пока не имеет статуса официального, но весьма популярен во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии с каждым годом он приобретал всё больше поклонников, в том числе и в других англоязычных странах.

Неформальную дату стали отмечать с 1934 года с лёгкой руки редактора техасской газеты Amarillo Globe-News Джина Хоу, который рассказал в своём издании об этой «шутке», проведя параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца.

Заявив, что тёща – это вторая мама, он заметил, что было бы справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник. Эта шутка прижилась, и вскоре праздник с удовольствием отмечали уже не только жители Соединённых Штатов, но и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы.

Сначала День тёщи праздновали весной, но затем его дата переместилась на четвёртое воскресенье октября. 

Происхождение русского слова «тёща» языковеды объясняют как производное от слова «тесть» или «родитель», то есть она – «родительница». Некоторые исследователи языка считают, что русское слово «тёща» происходит от глагола «утешить».

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