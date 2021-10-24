Психолог назвала секрет счастливого замужества

22:14, 24 октября 2021, ПАИ

Для удачного замужества важно не зацикливаться на нём, а также не торопить мужчину, сообщила интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова Пятому каналу.

Она отметила, что сильный и уверенный в себе мужчина почувствует себя рядом с такой женщиной уязвлённым, ведь ему будет непонятно, действительно ли он интересен или же воспринимается как объект для женитьбы.

Адрианова рассказала, что активность женщины порождает пассивность мужчины, поэтому она призвала женщин не торопить партнёра с походом в ЗАГС.

По мнению психолога, также важно заботиться о внешнем виде и любить себя.

Специалист подчеркнула, что, когда женщина довольна собой, от неё исходит особая энергетика и о ней хочется заботиться.

Помимо этого, Адрианова посоветовала не использовать манипуляции в отношениях и заранее обсудить с партнёром планы на будущее.