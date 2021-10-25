Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров пройдет в Пскове

11:33, 25 октября 2021, ПАИ

28–29 октября 2021 года в Пскове пройдет практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров: «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис». С учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие пройдет в комбинированном офлайн/онлайн-формате, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Форум «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис» проводится по инициативе Центра «Мой бизнес» в Пскове (от ред. АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (МКК)). Деловая программа подготовлена при участии Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО).

28–29 октября 2021 года для представителей псковского бизнеса выступят ведущие спикеры отрасли из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других регионов России. Накануне, 27 октября, приглашенные на форум эксперты проведут практические консультации и экспресс-аудит бизнеса в нескольких ресторанах и отелях Пскова.

Сегодня Псковская область по праву считается регионом с развитой инфраструктурой сферы гостеприимства и большим туристическим потенциалом. Дальнейшая реализация этого потенциала, роста турпотока и увеличения оборота этого сектора экономики области напрямую зависят от эффективности управления существующими предприятиями сферы гостеприимства, качества их услуг, открытия новых проектов, отвечающих запросам рынка. Стоит отметить, что задачи дальнейшего развития инфраструктуры сферы гостеприимства, увеличения турпотока в регион можно успешно решать только при постоянном взаимодействии бизнеса и власти, совместном создании комплексных планов развития территорий, грамотном продвижении конкурентных преимуществ области.

Как отмечает глава представительства ФРиО в Пскове Светлана Баранова: «Мы смогли пригласить на мероприятие ведущих российских экспертов, способных поделиться с участниками своим практическим опытом и качественно проанализировать текущее положение сферы гостеприимства региона, обозначить ближайшие задачи, определить долгосрочные перспективы развития и роста прибыли проектов ресторанного и отельного бизнеса».

Делегацию федеральных спикеров возглавляет Игорь Бухаров, который уже четверть века является бессменным президентом Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО), и общественным омбудсменом по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в сфере гостеприимства. За это время он не только накопил огромнейший багаж знаний по успешному созданию, ведению и развитию бизнеса в сфере гостеприимства, но и наработал ценный практический опыт эффективного взаимодействия с представителями различных ветвей и уровней власти, а также объехал буквально все регионы нашей страны.

Команда федеральных и региональных экспертов подобрана таким образом, чтобы максимально охватить все актуальные аспекты ведения и развития реального бизнеса, повышения уровня сервиса и качества услуг.

Откроется мероприятие Круглым столом на тему «Факторы внешней среды, влияющие на формирование турпотока и уровень сервиса на объектах сферы гостеприимства региона». Кроме Игоря Бухарова тон работе форума зададут: Елена Демченко - Советник Президента ФРиО по взаимодействию с органами государственной власти; Макс Беляев - вице-президент ФРиО, директор департамента регионального развития ФРиО; Вадим Прасов - вице-президент ФРиО по гостиничному бизнесу, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент»; Сергей Миронов - вице-президент ФРиО, президент Союза управляющих ресторанами, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба»; Светлана Баранова - глава представительства ФРиО в г. Псков, директор бюро путешествий «Континент»; Андрей Филатов - псковский ресторатор и член экспертного совета ФРиО.

Далее в течение двух дней более 30 экспертов детально разберут основные вопросы организации и ведения бизнеса — от управления персоналом до продаж и продвижения бизнеса.

Как известно, лучшим критерием истины (и процветания) является практика. Для деловой программы форума собран лучший опыт действующих предпринимателей. Отличительной особенностью всех выступлений будет то, что они подготовлены с учетом реалий бизнеса в регионе.

Подключится к работе форума смогут все желающие предприниматели из сферы гостеприимства Псковской области. Напоминаем, в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в комбинированном офлайн/онлайн формате. Поторопитесь с регистрацией – пообщайтесь лично с экспертами и спикерами практического бизнес-форума «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал».

Подробная программа и регистрация для подключения к трансляции и участия в обсуждении на сайте по ссылке.