ПАИ обошло коллег по цитируемости более чем в два раза

12:00, 25 октября 2021, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за прошедшую неделю новости портала «Псковское агентство информации» использовали 1 186 раз. Это больше чем в два раза превысило показатель Псковской ленты новостей в 431 цитату.

На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (149 цитат). Далее в рейтинге расположилось ГТРК «Псков» (115 цитат) и «АиФ-Псков» (103 цитаты).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», Lenta.Ru, «АвиаПорт», «Русский мир», «Комсомольская правда», РИА «Мода», Ecology.russia24 и другие. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам «Власть», «Здоровье и медицина», «Транспорт», «Общество и социальная сфера», «Культура и искусство», ЧП и «Силовые структуры».

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об уборке масличных и зерновых культур, о новом оборудовании для медучреждений, об очереди на границе, об аллее в честь 300-летия прокуратуры и о приеме рейсов из Египта, Турции и Белоруссии псковским аэропортом.

Добавим, что в десятку цитируемых вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».



