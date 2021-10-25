О спасении аистёнка с необычной отметкой рассказали в псковском реабилитационном центре

12:30, 25 октября 2021, ПАИ

В реабилитационном центре «Дом белого аиста», расположенном в Гдовском районе, рассказали об истории спасения Карамельки - аистёнка с необычной отметкой на лбу.

В публикации на странице центра «ВКонтакте» отмечается, что 25 июня жители Смоленской области сообщили о том, что после сильного ветра в деревне Терехи Стабинского сельского поселения из гнезда упал аистёнок и лежит под ним. На помощь отправились смоленские волонтёры и местный ветеринар. У птенца оказалось сломано крыло – закрытый перелом кисти. В этот же день аистёнок попал на приём в ветеринарную клинику в Смоленске. Впоследствии ему сделали несколько операций на крыле, началось длительное лечение.

Местный волонтёр выхаживала малыша, кормила, многократно возила к врачу, подвязывала крыло, выполняла все предписания. «Два с половиной месяца Карамелька провёл с Натальей, привязалась она к нему очень за это время, птенец отвечал взаимностью, ходил за ней по пятам, с радостью бежал навстречу, со слезами расставалась она со своим подопечным, но понимала, что так нужно, город - не лучшее место для его проживания, он должен быть свободным», - рассказали в аистином центре.

В начале сентября аистёнок был передан в Псковскую область, к этому моменту оба крыла были абсолютно симметричны, повреждённое раскрывалось и выглядело полностью восстановленным. В центре заявили, что смоленские волонтёры совершили настоящее чудо – вернули птице небо.

Зиму Карамелька проведёт с подопечными Дома белого аиста, а весной получит ещё один шанс на свободную жизнь в природе. Среди сородичей его можно узнать по чёрной отметке на лбу.