Пациентка из США почти год болела COVID-19

09:06, 26 октября 2021, ПАИ

Самый длительный подтвержденный случай COVID-19 продолжался 355 дней. Его зафиксировали специалисты Национального института здоровья (США), сообщает газета «Известия».

47-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем в мае 2020 года, ей поставили диагноз COVID-19. Симптомы коронавируса у неё возникли за 11 дней до госпитализации. Медики знали, что пациентка болела лимфомой и полностью вылечилась от нее после клеточной терапии. Однако иммунная система пациентки почти полностью осталась без B-клеток, которые нужны организму для борьбы с инфекциями.

Женщина получала кислород и плазму крови переболевших. Через месяц после начала лечения температура опустилась до 37 градусов, а симптомы простуды заметно ослабли. Пациентку выписали из больницы, при этом она продолжала получать кислород дома. Каждый месяц ей делали тесты на коронавирус, и они были положительными.

В марте 2021 концентрация вируса в организме женщины снова увеличилась, её пришлось госпитализировать повторно. Врачи решили, что она опять заразилась коронавирусом, и продолжили лечить плазмой переболевших с высоким содержанием антител. Также ей назначили противовирусный препарат — ремдесивир. В итоге пациентка полностью излечилась.

Ранее случай длительностью 318 дней был отмечен в России: из-за лечения онкологического заболевания у пациентки заметно снизилось общее количество антител.