Судимый пыталовский пенсионер отправится в тюрьму за удар знакомого ножом

09:51, 26 октября 2021, ПАИ

В Пыталово 60-летний пенсионер отправится за решетку за удар знакомого ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

23 июля текущего года в ходе ссоры подсудимый нанес своему знакомому один удар ножом в грудь. Преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения мужчины на 1 год 9 месяцев от отбывания наказания за совершенное им убийство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Мужчине ранее было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, условно-досрочное освобождение отменено, путем частичного соединения наказаний подсудимому было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.