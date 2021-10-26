Крупногабаритные грузы доставили экипажи Ми-26 из Псковской области в Ленинградскую
Крупногабаритные грузы доставили экипажи Ми-26 из Псковской области в Ленинградскую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.
Задачи по доставке грузов в рамках учебно-тренировочных полётов выполнили экипажи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. В рамках тренировки летчики выполнили перелёты с аэродрома базирования в Псковской области на оперативный аэродром в Ленинградской. Они доставили крупногабаритные грузы, имитирующие тяжелую военную технику. Специальные учебные грузы на борту спустили на неподготовленные площадки.
В ЗВО рассказали, что сверхтяжелый транспортный Ми-26 является самым мощным и крупным из серийно выпускаемых вертолетов в мире. Максимально он может перевозить 20 тонн груза. Стоящие на вооружении Западного военного округа транспортные вертолеты Ми-26 выполняют задачи по перевозке личного состава, грузов, военной техники и вооружения.
Накануне учебно-тренировочные полёты летчиков бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли в Псковской области.
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