Крупногабаритные грузы доставили экипажи Ми-26 из Псковской области в Ленинградскую

11:26, 26 октября 2021, ПАИ

Крупногабаритные грузы доставили экипажи Ми-26 из Псковской области в Ленинградскую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.

Задачи по доставке грузов в рамках учебно-тренировочных полётов выполнили экипажи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. В рамках тренировки летчики выполнили перелёты с аэродрома базирования в Псковской области на оперативный аэродром в Ленинградской. Они доставили крупногабаритные грузы, имитирующие тяжелую военную технику. Специальные учебные грузы на борту спустили на неподготовленные площадки.

В ЗВО рассказали, что сверхтяжелый транспортный Ми-26 является самым мощным и крупным из серийно выпускаемых вертолетов в мире. Максимально он может перевозить 20 тонн груза. Стоящие на вооружении Западного военного округа транспортные вертолеты Ми-26 выполняют задачи по перевозке личного состава, грузов, военной техники и вооружения.

Накануне учебно-тренировочные полёты летчиков бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли в Псковской области.