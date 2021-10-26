Экипажи армейской авиации ЗВО выполнили учебно-тренировочные полёты в Псковской области

10:27, 26 октября 2021, ПАИ

Учебно-тренировочные полёты летчиков бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Полёты выполнялись в рамках контрольной проверки за летний период обучения 2021 учебного года. Пилоты вертолётов Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52 выполнили нормативы упражнений курса боевой подготовки армейской авиации. Они продемонстрировали развороты на висение влево и вправо на 90, 180 и 360 градусов, перемещения на висение по квадрату с левым и правым кругами, приземление, контрольные полеты по кругу, полеты на пилотирование вертолета. Также лётчики выполнили посадку с одним задросселированным двигателем.

Кроме того, проверялись действия наземных аварийно-спасательных команд, пожарных постов и парашютно-десантных групп аэродромов объединения.

В контрольной проверке задействовали свыше 100 военнослужащих, более 30 единиц авиационной и наземной специальной техники.