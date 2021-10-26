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Происшествия

Пскович помог попасть домой заблудившемуся второкласснику

Руководство Псковского линейного отдела МВД России на транспорте поблагодарило местного жителя, который помог заблудившемуся семилетнему мальчику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть транспортной полиции обратился водитель, который обнаружил ребенка у трассы Санкт-Петербург - Киев. Мужчина, увидев плачущего мальчика, остановился и уточнил, почему он находится на окраине города без взрослых. Выяснилось, что второклассник, возвращаясь из школы, по ошибке сел не в тот автобус. Спустя некоторое время мальчик вышел на ближайшей остановке и пошел по обочине трассы в сторону дома. Позже он понял, что потерялся.

Водитель принял решение забрать ребенка и отвезти его в Псковский линейный отдел МВД России на транспорте. Транспортные полицейские уточнили данные мамы и папы и передали путешественника родителям. Они поблагодарили мужчину и полицейских за возвращение сына.

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