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Происшествия

Фургон «газели» выгорел в переулке Пскова: полиция проверяет версию поджога

Два пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Так, в 18:55 поступило сообщение о ЧП на улице Мурманской в Великих Луках. Горели три гаража общей площадью 54 квадратных метра. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 03:30, поступило сообщение о возгорании автомобиля в переулке Советской Армии в Пскове. В «газели» выгорел фургон, предположительно из-за поджога. Возгорание ликвидировали пять специалистов и две единицы техники.

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