Более трёх миллионов рублей отдала мошенникам 29-летняя великолучанка
Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников и лишилась миллионов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, с 5 июля по 1 октября злоумышленники писали 29-летней великолучанке через мессенджер. Махинаторы представлялись сотрудниками правоохранительных органов.
В итоге злоумышленники завладели денежными средствами женщины на общую сумму три миллиона 324 тысячи рублей. Великолучанка обратилась за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся следствие.
Ранее «менеджер по инвестициям» выманил у великолучанина почти миллион рублей.