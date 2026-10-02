Более трёх миллионов рублей отдала мошенникам 29-летняя великолучанка

13:48, 02 октября 2026, ПАИ

Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников и лишилась миллионов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 5 июля по 1 октября злоумышленники писали 29-летней великолучанке через мессенджер. Махинаторы представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге злоумышленники завладели денежными средствами женщины на общую сумму три миллиона 324 тысячи рублей. Великолучанка обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся следствие.

Ранее «менеджер по инвестициям» выманил у великолучанина почти миллион рублей.