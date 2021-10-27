После вмешательства прокуратуры подрядчик завершил ремонт крыши в Дедовичах

09:07, 27 октября 2021, ПАИ

После вмешательства прокуратуры Дедовичского района подрядчиком, грубо нарушающим сроки проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, окончены работы, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Строй ПРОФ» требований федерального законодательства при проведении капремонта крыши жилого дома № 21 на улице Октябрьской в Дедовичах.

Фондом капремонта с компанией был заключен договор на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов до 1 сентября 2021 года. Подрядная организация ремонтные работы не завершила, нарушив принципы контрактной системы и условия заключенного договора.

В адрес подрядчика внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома окончен, работы приняты.