После вмешательства прокуратуры подрядчик завершил ремонт крыши в Дедовичах
После вмешательства прокуратуры Дедовичского района подрядчиком, грубо нарушающим сроки проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, окончены работы, сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Строй ПРОФ» требований федерального законодательства при проведении капремонта крыши жилого дома № 21 на улице Октябрьской в Дедовичах.
Фондом капремонта с компанией был заключен договор на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов до 1 сентября 2021 года. Подрядная организация ремонтные работы не завершила, нарушив принципы контрактной системы и условия заключенного договора.
В адрес подрядчика внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома окончен, работы приняты.
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