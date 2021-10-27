Из-за плохого самочувствия водителя произошло ДТП в Пскове
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Октябрьском проспекте, 50а в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, в результате плохого самочувствия водитель автомобиля ГАЗ-3302 не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем.
Сотрудники скорой помощи осмотрели мужчину на месте. От госпитализации водитель отказался.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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