Из-за плохого самочувствия водителя произошло ДТП в Пскове

10:40, 27 октября 2021, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Октябрьском проспекте, 50а в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, в результате плохого самочувствия водитель автомобиля ГАЗ-3302 не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем.

Сотрудники скорой помощи осмотрели мужчину на месте. От госпитализации водитель отказался.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.