Светофор появился на пешеходном переходе у почтамта в Пскове

14:06, 27 октября 2021, ПАИ

Светофор устанавливают на пешеходном переходе у «Почты России» на улице Советской, передает корреспондент Псковского агентства информации.

До 15 декабря в Пскове планировалось установить четыре новых светофора: на улице Советской, 9, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, у дома №32 на улице Коммунальной и на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской. Новые светофоры будут светодиодными и энергосберегающими, что позволит водителям в любую погоду хорошо видеть, какой сигнал светофора горит. Также светофоры будут оснащены кнопками вызова для пешеходов.

Кроме того, в ноябре на перекресток Октябрьского проспекта и улицы Свердлова вернётся пешеходный переход, ранее ликвидированный в связи с соображениями безопасности дорожного движения.