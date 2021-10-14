Пешеходный переход вернётся на перекресток Октябрьского проспекта и улицы Свердлова в Пскове в ноябре

11:36, 14 октября 2021, ПАИ

Пешеходный переход вернётся на перекресток Октябрьского проспекта и улицы Свердлова в Пскове в ноябре. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он уточнил, что пришлось идти на компромисс. Дорога на данном участке широкая, поэтому будет установлен дополнительный светофор. «Светофор будет увязан с перекрестком Октябрьский - Кузнецкая, синхронизирован», - добавил Борис Елкин.

Указанную «зебру» ликвидировали в Пскове 18 сентября 2019 года. В ноябре того же года с инициативой возвращения ликвидированного пешеходного перехода выступил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, поскольку, по мнению граждан, этот пешеходный переход удобен и является частью туристического кластера. Однако в ГИБДД тогда заявили, что на этом участке происходит слишком много ДТП с участием пешеходов. Сейчас решено вернуть пешеходный переход с соблюдением всех требований безопасности.

Еще один светофор оборудуют на пересечении проспекта Энтузиастов с Сиреневым бульваром.