Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области расширят возможности для награждения граждан

В Псковской области расширят возможности для награждения граждан за заслуги перед регионом. Изменения в региональный закон поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Александр Кабанов рассказал, что в часть 1 статьи 3 и часть 1 статьи 13 Закона о наградах вносятся дополнения, позволяющие награждать почётной грамотой губернатора области не только трудовые коллективы организаций, но и творческие. Часть 1 статьи 9 Закона о наградах излагается в новой редакции в целях обеспечения возможности награждения в исключительных случаях медалью «За заслуги перед Псковской областью» лиц, достойных указанного уровня награды, но ранее не награжденных соответствующим почетным знаком, почётной грамотой Псковского областного Собрания или губернатора.

Также в части 6 статьи 9 Закона о наградах предусматривается возможность награждения медалью «За заслуги перед Псковской областью» без выплаты единовременного государственного пособия в размере 50 000 рублей для случаев награждения должностных лиц, которым в соответствии с действующим федеральным законодательством запрещено получать денежные выплаты при награждении наградами субъектов Российской Федерации (например, должностные лица правоохранительных органов).

Расширяется перечень оснований для присвоения звания «Заслуженный меценат Псковской области». Действующая формулировка не позволяет присваивать указанное звание гражданам, осуществляющим благотворительную деятельность в сферах науки, здравоохранения, спорта, создания, модернизации и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В связи с этим часть 1 статьи 13.5 Закона о наградах излагается в новой редакции, предусматривающей такую возможность.

По аналогии с медалью «За заслуги перед Псковской областью» из статьи 13.5 Закона о наградах исключается лимит на вручение в течение календарного года почетного знака «За заслуги перед Псковской областью».

Кроме того, законопроектом к единообразию приводится количество званий «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области», «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области», «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области», которые могут быть присвоены в течение календарного года (увеличивается до 10 по аналогии со званием «Заслуженный педагогический работник»).

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов предложил рекомендовать Собранию принять законопроект в двух чтениях. Коллеги его поддержали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

Участок улицы Инженерной в Пскове закроют для транспорта 29 октября
27 октября 2021

Россиян будут штрафовать за отождествление СССР с нацистской Германией

27 октября 2021

Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

27 октября 2021

В России предлагают регулировать оборот метанола на государственном уровне
27 октября 2021

Около 150 деревьев высаживают в Пскове
27 октября 2021

Основной клиент агротуризма помолодел – Вадим Калиничев
27 октября 2021

В Псковской области расширят возможности для награждения граждан
27 октября 2021

В закон об аварийно-спасательной службе Псковской области внесут изменения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...