В Псковской области расширят возможности для награждения граждан

14:34, 27 октября 2021, ПАИ

В Псковской области расширят возможности для награждения граждан за заслуги перед регионом. Изменения в региональный закон поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Александр Кабанов рассказал, что в часть 1 статьи 3 и часть 1 статьи 13 Закона о наградах вносятся дополнения, позволяющие награждать почётной грамотой губернатора области не только трудовые коллективы организаций, но и творческие. Часть 1 статьи 9 Закона о наградах излагается в новой редакции в целях обеспечения возможности награждения в исключительных случаях медалью «За заслуги перед Псковской областью» лиц, достойных указанного уровня награды, но ранее не награжденных соответствующим почетным знаком, почётной грамотой Псковского областного Собрания или губернатора.

Также в части 6 статьи 9 Закона о наградах предусматривается возможность награждения медалью «За заслуги перед Псковской областью» без выплаты единовременного государственного пособия в размере 50 000 рублей для случаев награждения должностных лиц, которым в соответствии с действующим федеральным законодательством запрещено получать денежные выплаты при награждении наградами субъектов Российской Федерации (например, должностные лица правоохранительных органов).

Расширяется перечень оснований для присвоения звания «Заслуженный меценат Псковской области». Действующая формулировка не позволяет присваивать указанное звание гражданам, осуществляющим благотворительную деятельность в сферах науки, здравоохранения, спорта, создания, модернизации и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В связи с этим часть 1 статьи 13.5 Закона о наградах излагается в новой редакции, предусматривающей такую возможность.

По аналогии с медалью «За заслуги перед Псковской областью» из статьи 13.5 Закона о наградах исключается лимит на вручение в течение календарного года почетного знака «За заслуги перед Псковской областью».

Кроме того, законопроектом к единообразию приводится количество званий «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области», «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области», «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области», которые могут быть присвоены в течение календарного года (увеличивается до 10 по аналогии со званием «Заслуженный педагогический работник»).

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов предложил рекомендовать Собранию принять законопроект в двух чтениях. Коллеги его поддержали.