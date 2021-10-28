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Общество

Облсобрание направило представителей в квалификационную комиссию при адвокатской палате Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания делегировали представителей в квалификационную комиссию при адвокатской палате Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

Региональный парламент в комиссии представят Михаил Иванов и Николай Лепихин.

Решение принято в ходе тайного голосования. «За» проголосовали 18 депутатов. 

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