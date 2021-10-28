Повторейко: Не стоит воспринимать нерабочие дни как каникулы для вечеринок
Не стоит воспринимать предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября как каникулы и выходные для вечеринок, рекомендовала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Об этом она заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Это наша возможность прервать эпидемиологический процесс, жить дальше и дать возможность жить другим. Только самодисциплина и изоляция помогут победить ковид. Только строгость к себе и к близким», - отметила врач, добавив, что по сравнению со столицей Псковская область, её жители более дисциплинированны. «Мы справимся», - подытожила Анастасия Повторейко.
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