Почти 597 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
За последние сутки в Псковской области провели 2 359 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 596 896, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 57 165 человек, 48 659 пациентов выздоровело, 897 человек умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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