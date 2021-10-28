Зачем в Пскове появились новые вышки сотовой связи, объяснил Рахманов

11:53, 28 октября 2021, ПАИ

Зачем в Пскове появились новые вышки сотовой связи, рассказал и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«За последний год в Пскове большое количество новых вышек поставили. Каковы их функции?» - уточнил депутат Александр Братчиков.

«Это вышки в большинстве своем оператора МТС. Они появились в местах с наибольшим количеством жителей в связи с возрастающей нагрузкой», - пояснил Рахманов.

«Выглядит некрасиво, большое количество обращений по этому поводу», - констатировал Братчиков.

«Это необходимо для улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия», - добавил Рахманов.