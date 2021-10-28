Псковский депутат призвал проверить рекламу операторов сотовой связи на соответствие действительности

12:30, 28 октября 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов попросил управление цифрового развития и связи администрации Псковской области проверить рекламу операторов сотовой связи на соответствие действительности. Такое предложение парламентарий высказал на 2-й сессии Псковского областного Собрания 28 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Может, появится рычаг, как надавить на представителей. Там много слов, которые вводят в заблуждение потребителей», – заметил он.

Также в ходе разговора депутат затронул тему ухудшения мобильной связи в Псковской области. Он поинтересовался, поступают ли в профильное управление жалобы населения на ухудшение мобильной связи, знают ли чиновники, в каких районах это происходит и каковы причины ухудшения связи.

Исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов отметил, что обращения с жалобами на связь поступают регулярно. При этом он подчеркнул, что все обращения, которые приходят, отрабатываются. «По каждому случаю есть понимание, что произошло. Не всегда виноваты операторы связи. Было два случая, когда просто вырос лес на три метра и ствол заслонил вышки», – назвал одну из причин ухудшения связи Виталий Рахманов.

Также в качестве причин ухудшения мобильной связи в регионе он назвал изменение рельефа, снижение мощности станции в целях экономии энергии и присутствие радиоэлектронных помех.