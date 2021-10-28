189 тысяч доз вакцины для животных от бешенства прибыло в Псковскую область

14:54, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковскую область прибыло 189 тысяч доз вакцины для животных от бешенства, из них около 17 тысяч доз – в Великолукский район, где введен карантин по бешенству, пишет официальный Telegram-канал региона.

Остальная вакцина будет распределяться по муниципалитетам области.

Напомним, что владельцы домашних животных могут бесплатно привить от бешенства своих питомцев. Для этого необходимо обратиться в ближайшую ветеринарную станцию.