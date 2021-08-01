Подписан приказ о недопущении пассажиров без средств индивидуальной защиты в общественный транспорт Псковской области
С 27 октября, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом на территории региона, необходимо:
доводить до пассажиров необходимость ношения масок через печатные объявления и аудиоролики;
не допускать нахождение в пассажирском салоне пассажиров без средств индивидуальной защиты;
при обнаружении пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты, не начинать движение транспорта до устранения пассажирами нарушений.
Соответствующий приказ подписал и.о. председателя Комитета по транспорту Псковской области Станислав Стармолотов.
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