Подписан приказ о недопущении пассажиров без средств индивидуальной защиты в общественный транспорт Псковской области

19:32, 28 октября 2021, ПАИ

С 27 октября, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом на территории региона, необходимо:

доводить до пассажиров необходимость ношения масок через печатные объявления и аудиоролики;

не допускать нахождение в пассажирском салоне пассажиров без средств индивидуальной защиты;

при обнаружении пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты, не начинать движение транспорта до устранения пассажирами нарушений.

Соответствующий приказ подписал и.о. председателя Комитета по транспорту Псковской области Станислав Стармолотов.