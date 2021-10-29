Как будут работать псковские поликлиники с 30 октября по 7 ноября
Опубликован график работы псковских поликлиник в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.
30 октября поликлиники №1, 2 и 3 будут работать по графику рабочей субботы с 08:00 до 15:00 (приём врачей-специалистов, прием терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19);
31 октября 2021 года – по графику воскресного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00;
1-3 ноября 2021 года – рабочие дни в часы работы поликлиники. Оказание неотложной медицинской помощи, первичной врачебной, первичной специализированной, согласно имеющейся предварительной записи;
4-5 ноября 2021 года – по графику праздничного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00;
6 ноября 2021 года – по графику рабочей субботы с 08:00 до 15:00 (приём врачей-специалистов, прием терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19);
7 ноября 2021 года – по графику воскресного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00.
8 ноября 2021 года – рабочий день.
График работы пунктов вакцинации в ежедневном режиме:
- ТЦ «Акваполис» 10:00 – 20:00,
- ТЦ «Империал» 10:00 – 20:00,
- СРП «Простория» 09:00 – 20:00,
- ФАП (супермаркет «Магнит», ул. Труда, д.50) 10:00 – 15:00.
Как часто вы пишите от руки?
Госинспекция труда: Работодатели не имеют права заставлять псковичей трудиться в нерабочие дни