Как будут работать псковские поликлиники с 30 октября по 7 ноября

12:06, 29 октября 2021, ПАИ

Опубликован график работы псковских поликлиник в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

30 октября поликлиники №1, 2 и 3 будут работать по графику рабочей субботы с 08:00 до 15:00 (приём врачей-специалистов, прием терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19);

31 октября 2021 года – по графику воскресного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00;

1-3 ноября 2021 года – рабочие дни в часы работы поликлиники. Оказание неотложной медицинской помощи, первичной врачебной, первичной специализированной, согласно имеющейся предварительной записи;

4-5 ноября 2021 года – по графику праздничного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00;

6 ноября 2021 года – по графику рабочей субботы с 08:00 до 15:00 (приём врачей-специалистов, прием терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19);

7 ноября 2021 года – по графику воскресного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00.

8 ноября 2021 года – рабочий день.

График работы пунктов вакцинации в ежедневном режиме:

- ТЦ «Акваполис» 10:00 – 20:00,

- ТЦ «Империал» 10:00 – 20:00,

- СРП «Простория» 09:00 – 20:00,

- ФАП (супермаркет «Магнит», ул. Труда, д.50) 10:00 – 15:00.