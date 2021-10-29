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Общество

Лишь 1,3% беременных в России привились от COVID-19

Из 760 тысяч беременных женщин, которые находятся сейчас под наблюдением медиков в России, только 9600 сделали прививки от коронавируса, это лишь 1,3%, заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас сейчас на данный момент наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, а переболевших женщин из этого количества наблюдаемых – 6%, то есть мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности», - сказал Шмаков.

Он отметил, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. В то же время, по словам Шмакова, материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты.

«Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины», - заявил Шмаков. Он уточнил, что, если беременная женщина заболела коронавирусной инфекцией, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. При этом у привитых женщин таких проблем не отмечается, подчеркнул специалист.

«Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить», - подчеркнул Шмаков.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». В конце июня были сняты противопоказания для применения «Спутника V» у беременных женщин.
 

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