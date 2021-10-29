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Политика

36-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в 18:00

36-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 29 октября, в 18:00.

Впереди – нерабочие дни, и главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук призвал гостей Пскова не приезжать: мол, ситуация с ковидом тяжёлая, посидите от греха подальше дома, потом приедете. Проще с коронавирусом в регионе действительно не становится. Об этом, а также о масках в самолётах, автобусах и бессмертных жителях столиц в очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» расскажут соведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Между тем в политическом пространстве продолжает плющить и колбасить партию «Яблоко», раскол в которой очевиден настолько, что отдельных представителей партии граждан якобы начинают сманивать к себе другие партии. Так это или нет – также в центре внимания «Псковского телеграма».

Кроме того, соведущие поговорят о том, как Собчак технично переключила внимание с себя на Моргенштерна, и о том, как мир тихо сходит с ума на почве толерантности.

«Псковский телеграм» – видеопроект ПАИ о самом интересном и обсуждаемом в региональном Telegram-пространстве.

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