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Общество

Марина Гаращенко: Псковские ковид-бригады полностью обеспечены лекарствами

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым доложила о ситуации с лекарственными препаратами, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Полностью обеспечены и стационарная, и амбулаторная ковидные службы. Лекарства, полученные по последней федеральной поставке, уже ушли в сеть», — заметила Марина Гаращенко, а также добавила, что в необходимом количестве есть и кислород. Ранее в социальных сетях было много обращений по этому поводу. Теперь в регионе ведется ежедневный мониторинг по вопросу обеспечения лечебных учреждений кислородом.

Особое внимание губернатор уделил пунктам вакцинации, которые не только не должны останавливать свою работу, но и увеличить часы приема. Марина Гаращенко подтвердила, что в Псковской области они будут работать в нерабочую неделю и даже в праздники. Все те, которые развернуты в торговых центрах Пскова и Великих Лук, с 30 октября по 7 ноября будут принимать пациентов до 20:00.

Речь зашла и об организации ПЦР-тестирования. Глава региона обратил внимание на рост числа обращений граждан про сложности в сдаче теста, долгое ожидание результатов. Марина Гаращенко подчеркнула, что в настоящее время как раз по этому вопросу проводится проверка в одном из медучреждений. Для более эффективной организации ПЦР-тестирования для работы в рамках программы обязательного медицинского страхования привлечена одна из коммерческих организаций, которая гарантирует проведение исследования за сутки.

Напомним, что вакцинации от коронавирусной инфекции подлежит 80% взрослого населения. На сегодняшний день в Псковской области привито свыше 50% граждан, подлежащих вакцинации.

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