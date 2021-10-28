Какова ситуация с кислородом в больницах Псковской области, рассказали региональные чиновники

12:59, 28 октября 2021, ПАИ

Какова ситуация с кислородом в больницах Псковской области, рассказали региональные чиновники. Что касается медучреждений, то, как сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области, на сегодняшний день проблем с наличием кислорода в больницах нет. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

«Да, сейчас все производители не только области, но и страны ориентированы на поставку кислорода для учреждений здравоохранения, – рассказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. – В Псковской области один крупный производитель промышленных газов – ООО «Промгаз-Технологий», и все его мощности задействованы на поставку кислорода в систему здравоохранения региона. Минпромторг распределяет среди российских производителей газов отпуск кислорода, учитывая данные от региональных комитетов».

Учредитель компании Григорий Стороненков отметил, что в новом режиме предприятие работает с 20 октября: «Сейчас технический кислород почти не реализуется, мы перешли на поставки медицинского кислорода, все, что есть, идет на медицину, – рассказал Григорий Стороненков. – Если раньше мы поставляли свыше 100 тонн в месяц технического кислорода, то на устойчивое снабжение медицины необходимо направлять около 50 тонн медицинского кислорода еженедельно».

Предприятие в урезанном формате осуществляет поставки кислорода для предприятий, которые обеспечивают выполнение государственных контрактов, а также теплосетям, горводоканалу и предприятиям ЖКХ.