Ремонт улицы Коммунальной в Пскове будет идти даже в нерабочие дни

10:20, 01 ноября 2021, ПАИ

В Пскове ремонт дорожного покрытия на улице Коммунальной будет идти даже в нерабочие дни, которые президент России Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в эфире первого выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

По словам Бориса Елкина, планируется, что ремонтные работы завершатся в ноябре.

«Жизнь продолжается. Дороги надо ремонтировать, дворы ремонтировать. Улицу Коммунальную [ПАИ] продолжают делать, и ночью делают, пока погода позволяет. В ноябре должны закончить. Вчера делали там тротуары и проезжую часть», - сказал Елкин.

Каждый понедельник в 9:00 Александр Машкарин и Антон Сергеев в прямом эфире «Псковского телеграма Online» будут обсуждать, что приготовила псковичам новая неделя. Гости в программе приветствуются. QR-код обязателен.