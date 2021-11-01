Началась трансляция первого выпуска «Псковского телеграма Online»
Началась прямая трансляция первого выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».
Каждый понедельник в 9:00 в начале рабочего (или нерабочего – как повезёт) дня Александр Машкарин и Антон Сергеев в прямом эфире будут обсуждать, что приготовила псковичам новая неделя, чего стоит на ней ждать, а чего, наоборот, ждать не надо.
Гости в программе приветствуются. QR-код обязателен.
Прямая трансляция «Псковского телеграма Online» ведётся в Youtube-канале Псковского агентства информации, в Telegram-канале «Псковские новости», а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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