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Общество

Финишный слой асфальта укладывают на улице Коммунальной в Пскове

Фото пресс-службы администрации города Пскова.

Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия идёт сегодня на улице Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Подрядная организация ведёт устройство финишного слоя покрытия захватками в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 17 единиц техники и около 20 человек работают на участке от улицы Максима Горького до улицы Народной. Занято две полосы движения по правой стороне.

«Затем те же самые работы будут проведены на левой стороне дороги. А потом дорожники сместятся за улицу Народную. Подрядчик планирует завершить асфальтирование основного хода дороги за неделю», - отмечают в пресс-службе.

Далее продолжатся работы на съездах и примыканиях, а также на пешеходной зоне.

«Частично тротуары уже приведены в порядок. Эта работа выполнена примерно на 30%, - говорится в сообщении. - Полностью завершены работы на перекрестке с улицей Юбилейной. Работы на этом участке проводились в ночные смены, чтобы не ограничивать автомобильный трафик в дневное время».

Улицу Коммунальную ремонтируют в этом году благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства РФ. Всего запланировано два этапа работ. В следующем году магистраль будут приводить в порядок от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной.

Общая протяженность объекта составляет 3,36 км. Контракт на ремонт заключен между Управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд».

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