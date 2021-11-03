Европейскую Россию ждет резкая перемена погоды

10:54, 03 ноября 2021, ПАИ

На европейской части России сформировались плотные туманы, что говорит об ослабевании антициклона. Как сообщает центр «Фобос», очаг повышенного давления начал смещаться на восток, в связи с чем погода вскоре изменится.

По данным специалистов, все атлантические циклоны вскоре проберутся на Русскую равнину. Уже сегодня поля фронтальной облачности протянутся от Балтики до Кавказа, в западных регионах пойдут дожди. Зона туманов переместится к берегам Волги. Поток южного воздуха усилится, на пик потепление выйдет 5 ноября, причём в большей степени это почувствуют жители центральных и южных областей. В средней полосе столбики термометров покажут до +10...+15°. В дальнейшем изменение погодного тренда обернется похолоданием.

Напомним, 2 ноября Москва буквально утонула в тумане. Туман оказался радиационным, но не опасным — речь об излучении тепла с поверхности планеты, вызванное отсутствием облачности. Из-за сильного ухудшения видимости в столичных аэропортах были задержаны или отменены множество авиарейсов. Самолет Псков — Москва вылетел с задержкой 6 часов.

2 ноября туманы добрались до Псковской области. В связи с этим водителей просят соблюдать меры предосторожности.