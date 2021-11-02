Из-за тумана вылет самолета Псков – Москва задержали на 6 часов

13:40, 02 ноября 2021, ПАИ

Самолет Псков – Москва вылетел из международного аэропорта «Псков», пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на директора аэропорта Артема Тарасова.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь из Пскова в 07:30, но рейс был задержан из-за тумана в Москве. Вылет самолета переносили три раза. Воздушное судно вылетело из Пскова в 13:21.