Туман с видимостью до 500 метров ожидается на востоке Псковской области
Утром на востоке Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Также следует увеличить дистанцию между автомобилями и снижать скорость плавно.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
Напомним, 2 ноября из-за тумана в столице вылет самолета Псков – Москва задержали на 6 часов.
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