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Общество

Что делать, если член семьи заболел COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать, если член семьи заболел COVID-19 или гриппом. Памятка опубликована на сайте ведомства.

Прежде всего нужно вызвать врача. Больному следует выделить отдельную комнату, а если это невозможно, соблюдать расстояние не менее 1 метра от больного. Стоит ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Также специалисты советуют часто проветривать помещение, лучше всего каждые два часа, сохранять чистоту, как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами.

Больному нужно выделить отдельную посуду для приёма пищи. После использования её необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.

Необходимо мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. Ухаживая за ним, обязательно нужно использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Причём делать это должен только один член семьи.

В комнате больного рекомендуется использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день.

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