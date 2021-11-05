Врач назвала дешёвый и простой способ снизить холестерин

23:55, 05 ноября 2021, ПАИ

Нутрициолог Анна Дробышева назвала дешёвый и простой способ снизить холестерин, сообщает РИА «Новости».

По её словам, семена кунжута являются прекрасным средством для понижения уровня холестерина в крови, но при их употреблении надо соблюдать умеренность.

Она добавила, что семена, богатые витаминами и полезными веществами, представляют собой простой и доступный способ сохранения здоровья.

Специалист посоветовала употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. В нём содержатся железо, магний, цинк, медь, фосфор и клетчатка. А кальция в нём в семь раз больше, чем в молоке, указала Дробышева.

В то же время злоупотребление этим продуктом несёт определенные риски.

«Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови. Но несколько раз в неделю добавляйте одну столовую ложку кунжута в рацион, тем самым обогащая организм антиоксидантами и фитоэстрогенами», – подчеркнула специалист.