16 муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

10:29, 08 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области 16 муниципалитетов получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.

По словам Сергея Грахова, дома и предприятия в этих районах готовы к зиме и Ростехнадзор выдал им акт от готовности.

«До 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону», - отметил спикер.

Напомним, в этом году готовность к отопительному сезону была на 4% лучше, чем в 2020 году.