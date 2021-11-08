Лучшие студенты Великолукской сельскохозяйственной академии получили именные стипендии от Россельхозбанка

10:34, 08 ноября 2021, ПАИ

Директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов вручил свидетельства участникам стипендиальной программы банка на 2021/2022 учебный год. Именные стипендии в размере 15 000 рублей ежемесячно получили 5 лучших студентов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, которые обучаются по инженерным специальностям и на факультете «Технологии животноводства и агроэкологии».

«Уже третий год Россельхозбанк выделяет именные стипендии для талантливых студентов, получающих аграрное образование в ВУЗах страны. Великолукская сельскохозяйственная академия – наш давний партнер, который готовит перспективных специалистов для развития сельского хозяйства Псковской области. Именные стипендии позволят молодым людям не искать дополнительные заработки, наоборот, помогут трудолюбивым ребятам плодотворнее учиться, углублять свои знания, получать новую профессию», – прокомментировал Дмитрий Алемасов.

Цель стипендиальной программы Россельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

«Благодарим Россельхозбанк за вклад в аграрное образование и поддержку наших студентов. Знания дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добиться успехов и реализовать свои способности. Именно поэтому особую ценность представляет поддержка банком талантливых студентов, включенных в стипендиальную программу, которые достойно представляют академию и Псковскую область», - отметил ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов.

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ.

Критериями отбора для получения именной стипендии являются высокая успеваемость, научная деятельность и публикации, обучение сельскохозяйственным специальностям, участие в олимпиадах.