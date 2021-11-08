Помогший семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля инспектор ДПС претендует на «Народное признание»

15:37, 08 ноября 2021, ПАИ

Командир отдельной роты ДПС по городу Пскову капитан полиции Алексей Андреев, помогший семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля, претендует на статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Защита». Заявку прислала редакция газеты «Псковская провинция».

Днем 17 января в Псковском районе произошло ДТП. Водитель «Шевроле Нива» на автодороге Неелово – Печоры не справился с управлением: авто зацепило автобусную остановку, а после – съехало в кювет и опрокинулось.

В машине ехала семейная пара. Выбраться из смятой машины им помог командир отдельной роты ДПС по городу Пскову Алексей Андреев. В нерабочее время он проезжал мимо, и авария произошла буквально у него на глазах. Легковушка начала дымиться.

Сотрудник полиции решил не дожидаться прибытия экстренных служб и совместно с другими водителями помог пострадавшим покинуть место ДТП. А после передал женщину-пассажира сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.