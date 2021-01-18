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В Псковской области инспектор ДПС помог семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля

В Псковской области инспектор ДПС помог семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло днем 17 января в Псковском районе. Водитель «Шевроле» на автодороге Неёлово - Печоры не справился с управлением: автомобиль зацепил автобусную остановку, съехал в кювет и опрокинулся.

В машине ехала семейная пара. Выбраться им помог командир отдельной роты ДПС по городу Пскову Алексей Андреев. В нерабочее время он проезжал мимо, и авария произошла буквально у него на глазах. 

Сотрудник полиции решил не дожидаться прибытия экстренных служб и совместно с другими водителями помог пострадавшим покинуть место ДТП, затем передал женщину-пассажира сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

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