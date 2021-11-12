Парк на проспекте Энтузиастов в Пскове украсят к Новому году

14:17, 12 ноября 2021, ПАИ

В Пскове парк на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда украсят к Новому году, но только частично. Об этом заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

По его словам, первоначально этот парк не попадал в список локаций в городе для украшения к Новому году, но были учтены пожелания граждан и силами казенного учреждения Пскова он частично будет в итоге украшен. В частности, подсветкой украсят хвойные деревья и малые архитектурные формы.

«Большое количество обращений поступает в части дальнейшего развития [новогодних украшений]. У нас город достаточно большой и много мест, которые хотелось бы украсить, максимально охватить все пространства», - отметил Елкин.

Он считает, что парк на Труда - Энтузиастов — интересное место, красочное и красивое. «Парк был полностью реконструирован, сделаны дорожки, озеленение, освещение, установлены скамейки, урны, парк стал точной притяжения псковичей», - добавил и. п. главы администрации Пскова.