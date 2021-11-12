Конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов проведут в Пскове

14:43, 12 ноября 2021, ПАИ

В Пскове проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление коммерческих структур. Об этом заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

По его словам, сейчас по данному конкурсу отрабатываются регламенты и «бюрократическая составляющая».