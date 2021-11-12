Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов проведут в Пскове

В Пскове проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление коммерческих структур. Об этом заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

По его словам, сейчас по данному конкурсу отрабатываются регламенты и «бюрократическая составляющая».

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

12 ноября 2021

Псковский госархив опубликовал данные о переписи населения конца XIX века
12 ноября 2021

Фото гимнастки на фоне кремля вызвало дискуссию в псковских соцсетях

12 ноября 2021

Северный ветер и до +6 градусов ожидается в Псковской области 13 ноября

12 ноября 2021

Власти Пскова планируют провести салют на Новый год
12 ноября 2021

В Пскове снова установят искусственную новогоднюю ёлку
12 ноября 2021

Михаил Ведерников рассказал на правительственной противоэпизоотической комиссии о мерах по ликвидации АЧС
12 ноября 2021

«Мы жертвуем своими семьями»: псковский врач поделилась эмоциями о работе в красной зоне
12 ноября 2021

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...