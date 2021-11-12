Борис Елкин рассказал, когда в Пскове появится парк развлечений
И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте рассказал, когда в Пскове появится парк развлечений.
«Крупных инвесторов найти проблематично, но мы будем этим заниматься постепенно, каждый год», - отметил Борис Елкин.
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